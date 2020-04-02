Источник: СБ ООН планирует впервые обсудить пандемию коронавируса

ООН, 2 апреля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Девять из 15 стран Совета Безопасности ООН попросили о проведении виртуального заседания для обсуждения влияния пандемии коронавируса на все темы, которые находятся на повестке Совбеза. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в организации.

"О проведении такой встречи попросили девять непостоянных членов СБ (Бельгия, Доминиканская Республика, Вьетнам, Германия, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония), - сказал дипломат. - Дата встречи пока не определена. Ожидается, что она пройдет в закрытом формате, и в ней примет участие генсек ООН".

Долгое время проведение такой встречи откладывалось, так как вопрос эпидемии не стоит в повестке Совбеза, теперь же страны считают целесообразным обсудить влияние пандемии на темы, стоящие на контроле СБ. В частности, это предложения генсека ООН по ослаблению санкций в отношении некоторых стран, прекращению боевых действий, а также гуманитарная помощь и влияние пандемии на действия миротворческих миссий.