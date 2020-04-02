{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: QR-коды для контроля за самоизоляцией позволят избежать привязки к прописке

По мнению спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, это хорошая идея в случае контроля за теми, кто отправлен в карантин, но распространить эту технологию на всех практически невозможно

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Внедрение технологии контроля за самоизоляцией заразившихся коронавирусом нового типа по QR-коду избавит россиян от привязки к прописке. Однако распространить эту систему на всех технически нереализуемо, считает специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

На эту тему
Власти Москвы продлили "коронавирусные ограничения". Главное

"В сложившейся ситуации QR-код - это относительно простой, дешевый и эффективный инструмент. Он позволяет избежать гораздо более неудобных сценариев, например привязки к прописке. Многие москвичи беспокоятся по этому поводу. Такая технология позволяет указать фактический адрес проживания, и QR-код в этой ситуации - подтверждение того, что человек действительно находится недалеко от того места, которого он сам и заявил", - сказал Песков ТАСС.

По его мнению, QR-код - хорошая идея в случае контроля за теми, кто отправлен в карантин, однако распространить эту технологию на всех практически невозможно. "Пока все это будет настраиваться, необходимость в карантине уже исчезнет. Если разворачивать это на сотни тысяч человек, не говоря уже о всем населении Москвы, сделать это практически невозможно. В том числе потому что не все смогут разобраться в технологии, у кого-то будут глючить телефоны, кто-то будет их оставлять, люди будут обмениваться сим-картами и так далее", - пояснил он.

Песков также рассказал об эксперименте, который проводился дважды - на острове Русском и в "Сколково", в нем участвовали порядка 1,5 тыс. человек. Эксперимент был посвящен тестированию аналогичной технологии, которая бы отслеживала нахождение человека и другие параметры на добровольной основе. "Несмотря на то, что в нем участвовали руководители компаний, ректоры вузов, то есть люди, казалось бы, с более высоким уровнем цифровой культуры, получить достоверные данные с помощью аналогичной технологии о том, где находится человек или как он выполняет предписания, оказалось невозможным", - отметил он.

Правовая точка зрения

В свою очередь председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, управляющий партнер юридической компании "ЭБР" Александр Журавлев сообщил ТАСС, что систему с QR-кодами рассматривают для использования несколько регионов в РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В настоящее время некоторые губернаторы рассматривают возможность использования такой системы для незаболевших граждан. Если рассматривать эту систему контроля для заболевших, то в условии пандемии, вероятно, это эффективная мера. Но вот для обычных граждан не должно быть обязанностью, так как фактически нарушает их основополагающие права, предусмотренные пока действующей конституцией", - считает он.

По мнению Журавлева, неинфицированным гражданам стоит дать выбор: добровольное подключение к системе либо использование обычных документов, например паспорта.

"Кроме того, при введении систем QR-кодов важно, чтобы в постановлениях и указах региональных властей стояла оговорка, что по результатам нормализации эпидемиологической обстановки данная система не будет функционировать и персональные данные граждан будут уничтожены", - считает юрист.

О QR-кодах для борьбы с коронавирусом

1 апреля глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сказал, что мэрия столицы может издать постановление о применении QR-кодов для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. По его словам, технических мощностей такой платформы (портала мэра Москвы) хватит даже при большом количестве регистрируемых пользователей. Ранее Лысенко сообщил, что граждане с подтвержденным коронавирусом, которые находятся на домашнем карантине в Москве, смогут получить смартфоны с уже установленным приложением для контроля их перемещений. Такое приложение уже начали тестировать в столице.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение в городе пропускного режима, связанного с профилактикой распространения коронавирусной инфекции и необходимостью соблюдения гражданами режима самоизоляции. Собянин добавил, что к данному вопросу власти могут вернуться "либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима".

При этом система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области. Согласно тексту указа, гражданам для того, чтобы покинуть свое место проживания или пребывания, необходимо оформить заявку с помощью сервиса "Карта жителя Нижегородской области". В подтверждение заявки на портале будет сформирован QR-код. Также в подтверждение права находиться на улице можно показать номер заявки, сформированной службой 112.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Карантин для приезжих и пособия врачам. Регионы РФ вводят новые меры в условиях пандемии
В некоторых субъектах готовятся к усилению пропускного режима на региональных и федеральных дорогах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС