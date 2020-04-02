Эксперт: QR-коды для контроля за самоизоляцией позволят избежать привязки к прописке

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Внедрение технологии контроля за самоизоляцией заразившихся коронавирусом нового типа по QR-коду избавит россиян от привязки к прописке. Однако распространить эту систему на всех технически нереализуемо, считает специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"В сложившейся ситуации QR-код - это относительно простой, дешевый и эффективный инструмент. Он позволяет избежать гораздо более неудобных сценариев, например привязки к прописке. Многие москвичи беспокоятся по этому поводу. Такая технология позволяет указать фактический адрес проживания, и QR-код в этой ситуации - подтверждение того, что человек действительно находится недалеко от того места, которого он сам и заявил", - сказал Песков ТАСС.

По его мнению, QR-код - хорошая идея в случае контроля за теми, кто отправлен в карантин, однако распространить эту технологию на всех практически невозможно. "Пока все это будет настраиваться, необходимость в карантине уже исчезнет. Если разворачивать это на сотни тысяч человек, не говоря уже о всем населении Москвы, сделать это практически невозможно. В том числе потому что не все смогут разобраться в технологии, у кого-то будут глючить телефоны, кто-то будет их оставлять, люди будут обмениваться сим-картами и так далее", - пояснил он.

Песков также рассказал об эксперименте, который проводился дважды - на острове Русском и в "Сколково", в нем участвовали порядка 1,5 тыс. человек. Эксперимент был посвящен тестированию аналогичной технологии, которая бы отслеживала нахождение человека и другие параметры на добровольной основе. "Несмотря на то, что в нем участвовали руководители компаний, ректоры вузов, то есть люди, казалось бы, с более высоким уровнем цифровой культуры, получить достоверные данные с помощью аналогичной технологии о том, где находится человек или как он выполняет предписания, оказалось невозможным", - отметил он.

Правовая точка зрения

В свою очередь председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, управляющий партнер юридической компании "ЭБР" Александр Журавлев сообщил ТАСС, что систему с QR-кодами рассматривают для использования несколько регионов в РФ.