Пассажиропоток метрополитена в Петербурге сократился на 86%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Спрос на метрополитен в Санкт-Петербурге в четверг на фоне ситуации с пандемией новой коронавирускной инфекции сократился на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации губернатора города.

"За вчерашний день пассажиропоток снизился на 86% по сравнению с аналогичным днем год назад. В метро продолжает ездить преимущественно молодежь. Это подтверждает, что петербуржцы остаются дома", - говорится в сообщении.

В пятницу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил готовность городской подземки к обеспечению безопасности пассажиров в условиях эпидемиологической обстановки. Предприятие усилило меры по дезинфекции общественных зон. Проводится ежечасная уборка контактных поверхностей, четыре раза в сутки производится влажная уборка пассажирских зон с дезинфицирующими средствами, два раза в сутки - комплексная уборка подвижного состава, каждый час на конечных станциях в вагонах протираются поручни. Проездные жетоны обрабатываются специальными веществами для профилактики распространения инфекции через передачу из рук в руки.

С 1 апреля по решению администрации города "Петербургский метрополитен" закрыл на вход и выход несколько вестибюлей станций, имеющих по два вестибюля, а также вестибюли пересадочных станций, такими станциями можно воспользоваться через соседний вестибюль или вестибюль пересадочной станции. Временно будет закрыта полностью только станция "Новокрестовская", которая, как сообщают в пресс-службе метро, не пользуется популярностью у пассажиров. Время работы всех действующих станций городского метрополитена с 1 по 5 апреля будет ограничено до 22:00 мск на вход пассажиров, движение наземного общественного транспорта будет осуществляться до 23:00 мск.

Комитет по транспорту Петербурга расширил список до 250 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Это маршруты, трассы которых дублируются иными видами транспорта, а также маршруты, следующие к торговым центрам. Список маршрутов, которые будут временно приостановлены, дополняется. Всего в городе 720 маршрутов общественного транспорта. Также в период с 28 марта по 5 апреля приостановлено действие льготного проезд на всех видах городского общественного транспорта.

Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает около 40% перевозок в городе. В среднем система перевозит более 2 млн человек в сутки. Подземка состоит из шести эксплуатационных депо и 72 станций на пяти линиях общей протяженностью 124,8 км. Первая линия ленинградского метро открылась 15 ноября 1955 года.