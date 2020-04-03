Врио главы Камчатки считает главной задачей на новом посту защиту края от коронавируса

Солодов уточнил, что речь идет о механизме самоизоляции, учете всех прибывающих в регион. Также он намерен оценить все доступные средства для лечения и диагностики нового коронавируса и обратиться к федеральным органам власти для увеличения коечного фонда и числа оборудования. "Это механизм самоизоляции, это учеты самоизоляции всех прибывающих в регион из-за его пределов, это оценка доступных средств диагностики и лечения в случае возникновения такой необходимости, также буду обращаться в органы власти федерального уровня для наращивания количества коечного фонда, оборудования специализированными аппаратами", - сказал он.

"Безусловно, главной задачей сейчас я вижу именно защиту населения Камчатского края от массового распространения коронавирусной инфекции. Для этих целей будут реализованы полностью все те ограничения, которые сейчас уже апробируются в регионах, где вирус, к сожалению, получил распространение", - сказал он в эфире канала "Россия-24" .

ТАСС, 3 апреля. Владимир Солодов, назначенный в пятницу врио губернатора Камчатского края, считает одной из главных задач на новом посту защиту населения региона от распространения новой коронавирусной инфекции. Для этого в крае будут введены дополнительные ограничения по примеру других субъектов РФ.

Кроме того, врио Камчатки намерен оказать поддержку отраслям экономики, которые могут пострадать из-за пандемии. "Первое и главное, наверное, это и во время пандемии, и сразу после окончания - поддержать наиболее уязвимые отрасли экономики. Это малый и средний бизнес, это такие отрасли как туризм, гостиницы, рестораны и кафе, другие сферы, которые будут затронуты, к сожалению, разворачивающимся кризисом", - сказал он.

По словам Солодова, в крае необходимо обеспечить устойчивый рост экономики, для чего в регионе есть все возможности, в том числе выгодное географическое положение и системообразующие отрасли. "Есть системообразующие отрасли, которые имеют огромный потенциал для роста - это рыбная отрасль. Один из ключевых регионов, на его долю приходится более 30% всего вылова рыбы в России, а мы знаем, что рыбный ресурс имеет высокую востребованность и в России, и в мире. Более того, эта востребованность будет только повышаться, с учетом нестабильности, турбулентности, которые мы сейчас наблюдаем. Второе, что я бы выделил - это выгодное географическое положение", - отметил врио Камчатского края.

Солодов также сообщил, что намерен опираться в работе на новом посту на местные кадры. "Я в значительной мере буду опираться именно на те кадры, которые живут и работают в Камчатском крае, показывают свой профессионализм и любовь к своей родной земле", - сказал Солодов.

Он добавил, что знаком со многими членами местной команды, так как ранее пересекался с ними, работая в аппарате полномочного представителя президента РФ в округе и на посту председателя правительства Якутии. "Безусловно, мы имели тесные рабочие контакты", - отметил он.