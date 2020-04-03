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Пандемия коронавируса нового типа
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Гендиректор НМХЦ им. Пирогова рассказал о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Олег Карпов сообщил, что Денис Проценко чувствует себя нормально и рвется на работу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Заразившийся коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко чувствует себя нормально и хочет как можно скорее вернуться к работе. Об этом в пятницу журналистам сообщил генеральный директор Национального медико-хирургического центра (НМЦХ) им. Н. И. Пирогова Олег Карпов.

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"Он нормально себя чувствует и рвется на работу", - сказал Карпов, отметив, что недавно общался с Проценко.

Проценко 31 марта подтвердил, что его анализ на коронавирус дал положительный результат. 24 марта президент РФ Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным посещал больницу и общался с главврачом.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923 случая). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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