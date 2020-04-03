Тамбовские депутаты после критики губернатора отказались от назначенных премий

ТАМБОВ, 3 апреля. /ТАСС/. Депутаты Тамбовской городской думы отказались от назначенных им многотысячных премий после критики губернатора региона Александра Никитина, который назвал подобное решение неэтичным в условиях сложной экономической ситуации. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе гордумы.

"Председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев, первый заместитель председателя Тамбовской городской Думы Марина Подгорнова и председатель комитета по бюджету и муниципальной собственности Тамбовской городской Думы Владимир Сергеев отказались от премии, утвержденной им в ходе 69-го заседания Тамбовской городской думы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Тамбовская городская дума проголосовала за выплату премий трем депутатам, работающих в думе на постоянной основе, а также главе города Тамбова Наталии Макаревич, которая в это время находилась в отпуске во Вьетнаме. Общая сумма премий на четверых должна была составить около 600 тыс. рублей. Вернувшись из отпуска, глава Тамбова приняла решение отказаться от премии в пользу бюджета города.

В пятницу губернатор раскритиковал подобное решение Тамбовской гордумы, назвав его неэтичным, и призвал депутатов отказаться от выплат.