Патриарх Кирилл призвал духовенство продолжать службы и причастия без паствы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство Русской православной церкви (РПЦ) продолжать совершать богослужения и таинство причастия даже в отсутствии паствы в связи с данными властями из-за распространения коронавируса рекомендациями.

"В нынешнее непростое время, в условиях, когда государственными властями предпринимаются все возможные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, призываю архиереев, духовенство, монашествующих и мирян усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия, а архипастырей и пастырей - продолжать ревностно совершать богослужения и особенно Божественную Евхаристию - таинство Тела и Крови Христовых, даже в отсутствии паствы", - написано в опубликованном официальным сайтом РПЦ в пятницу патриаршем послании преосвященным архипастырям, священнослужителям, монашествующим и мирянам епархий на территории России.

Патриарх отметил, что временные лишения пастве и клиру церкви необходимо понести ради сохранения жизни и здоровья своих близких людей.