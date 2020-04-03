Психологи дали советы работающим на "удаленке" родителям

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Психологи для сохранения благоприятной атмосферы в семье советуют родителям, вынужденным работать в дистанционном режиме, уделять время детям-дошкольникам, при этом не забывать прибегать к помощи более свободных родственников.

В четверг президент России Владимир Путин продлил график нерабочих дней до 30 апреля, все это время россиянам предписано находиться дома для предотвращения распространения коронавируса.

Кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории клинической нейрофизиологии, ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Минздрава РФ Вадим Мямлин считает, что для работы дома желательно выделить отдельное пространство. Кроме того, детям надо объяснить необходимость соблюдать границы.

"Необходимо делать обговоренные паузы для родителей <...>, с ребенком в течение дня", - сказал он ТАСС. Кроме того, считает Мямлин, детям, даже первоклассникам, следует спокойно объяснить сложившиеся обстоятельства, рассказать, что такое пандемия и насколько это опасно, но главное никого не запугивать.

В свою очередь, доктор психологических наук, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Елена Дозорцева считает, что основа благополучия - строгий распорядок дня и извещение ребенка о всех планируемых делах. "День должен быть четко структурирован, ребенок должен знать, когда и что происходит. В одно и то же время вставать, в одно и то же время завтракать, обедать, ужинать и ложиться спать. И между этими вехами можно уже какие-то другие занятия распределять, - считает она. - Ребенок должен тоже понимать, что в какое-то время мама занята, работает. Может быть, если в доме еще кто-то есть, ребенок может пообщаться с другими членами семьи, или для него должны быть приготовлены какие-то занятия, которые он самостоятельно может выполнять".

Дозорцева рекомендует стараться не занимать время детей планшетом или компьютером, даже наоборот ограничивать, как и в обычное время. "Может быть, какие-то конструктивные игры давать, книжками занимать, слушать сказки, чем более предсказуемо будет поведение родителей, тем легче потом ребенок будет приспосабливаться. С родными тоже нужно договориться, что с такого по такое время идет работа, а в промежутках можно пообщаться", - посоветовала она. Кроме того, каждый член семьи ежедневно должен побыть наедине с собой. "У каждого члена семьи должно быть какое-то местечко, где он может побыть сам по себе, это всегда предмет такого договора", - добавила она.

Учитесь останавливаться

Психолог Людмила Петрановская в своем Instagram также обращается к вопросам самоизоляции. "В ситуации стресса, усталости человек может сорваться на ком и на чем угодно. Но на ребенка сорваться безопаснее всего, - написала она. - Когда чувствуете подступающий гнев или раздражение, учитесь останавливаться. Тут поможет переключение с ребенка на себя".

Контролировать себя в сильном стрессе, считает она, сложная задача, поэтому лучше присматриваться к своим переживаниям, бережно относиться к себе и не доводить себя до стресса. Если все-таки довели, стоит подумать, где можно получить помощь - у мужа, друзей, родителей, сестер, братьев, у психотерапевта, наконец.

Петрановская напоминает, что нельзя доводить себя до состояния загнанной лошади, когда уже все равно, что происходит, и стоит человека только тронуть, как он впадает в истерику.