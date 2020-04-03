Рустам Минниханов поручил отменить плату за детсады в Татарстане на период нерабочих дней

КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил отменить абонентскую плату в детсадах республики на нерабочий период, возникший на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом он в пятницу сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Ко мне поступает много обращений от родителей. Дал поручение правительству - отменить абонентскую плату в детских садах во время нерабочих дней. Всем, кто уже успел оплатить за данный период, будет проведен перерасчет", - написал Минниханов.

Как сообщила в пятницу заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева, на сегодня в регионе функционируют дежурные группы в детских садах в связи с необходимостью обеспечить возможность работать жителям Татарстана, которые трудятся в системообразующих предприятиях, а также на предприятиях или в учреждениях здравоохранения, аптечных сетях и других структурах.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923 случая). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.