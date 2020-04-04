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Лишенные возможности покинуть Нью-Йорк россияне могут получить компенсацию

По словам генконсула России в Нью-Йорке Сергея Овсянникова, для этого россиянам следует заполнить анкету на портале госуслуг

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Россияне, которые из-за отмены рейсов лишились возможности вылететь в Москву из Нью-Йорка, могут получить частичную компенсацию понесенных расходов. Об этом сообщил в пятницу генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников на встрече с соотечественниками в зале ожидания аэропорта имени Джона Кеннеди.

Как пояснил дипломат, для этого гражданам РФ следует зарегистрироваться и заполнить анкету на едином портале госуслуг. "Они будут перечислять [средства] на карту, которую вы укажете", - констатировал Овсянников.

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Список вывозных рейсов для россиян

Он отметил, что речь идет о компенсации расходов на проживание и продовольствие. "Но это должно быть чем-то подтверждено", - добавил генконсул. Таким подтверждением, к примеру, по его словам, может быть чек за оплату гостиницы. В какие сроки могут быть получены средства, пока не уточняется.

Во встрече приняли участие не менее 60 соотечественников, которые собрались в пятницу в зале ожидания аэропорта после отмены рейса "Аэрофлота" в РФ. Ранее ожидалось, что в этот же день вывозным рейсом из мегаполиса домой вернутся около 250 россиян. Как заявил в пятницу оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, международные рейсы, которые вывозят граждан РФ на родину, будут остановлены с 4 апреля. Овсянников отметил, что вылет из Нью-Йорка был отменен в самый последний момент.

Россиянин Илья Яничев, который ждет рейса в Москву уже несколько дней, сообщил ТАСС, что соотечественники передали дипломатам РФ список тех из них, кто нуждается в помощи. По словам собеседника, в него включены более 90 фамилий.

Десятки людей в зале ожидания

В аэропорту имени Джона Кеннеди в настоящее время находятся несколько десятков россиян. Они по большей части приехали в США на работу, в туристических целях, а также для посещения родственников. В разговоре с корр. ТАСС многие из россиян отмечали, что им негде остановиться в США. Они опасаются, что ночевать придется в аэропорту.

Несколько пожилых россиян сообщили, что у них заканчиваются запасы необходимых лекарств. Часть граждан РФ находится в зале ожидания в масках и перчатках. Многие соотечественники крайне обеспокоены тем, что могут заразиться в Нью-Йорке коронавирусом. Крупнейший мегаполис США является сейчас одним из основных очагов распространения инфекции в стране. В штате Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный город, выявлено уже около 102 тысяч случаев заражения, зафиксировано почти 3 тысячи летальных исходов.

Теги
СШАРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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