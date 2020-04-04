Пресс-секретарь Назарбаева опроверг утверждения об ухудшении состояния его здоровья

НУР-СУЛТАН, 4 апреля. /ТАСС/. Первый президент Казахстана и председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев находится в полном здравии и продолжает активно работать даже в условиях карантина, введенного в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, комментируя утверждения об ухудшении состояния здоровья политика.

"Мы никогда не комментировали слухи. Однако в последнее время отдельными персонами предпринимаются активные попытки по дестабилизации обстановки в стране, в том числе и посредством распространения недостоверных данных относительно здоровья елбасы (лидера нации - прим. ТАСС). Все это - провокация и ложь. Хочу заверить всех, что Нурсултан Назарбаев находится в полном здравии, продолжая работать во благо родины даже в условиях карантина", - цитирует Укибая в субботу агентство Казинформ.

Он напомнил, что в пятницу председатель Совбеза провел ряд телефонных разговоров с руководителями регионов. "Вполне естественно, что в первую очередь были обсуждены актуальные вопросы обеспечения безопасности населения в условиях чрезвычайного положения", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, в условиях строгого карантина допуск в рабочий кабинет Назарбаева ограничен. При этом Укибай подчеркнул, что даже вопреки таким мерам пресс-служба старается своевременно информировать казахстанцев о деятельности первого президента.

"Если кто сомневается, то можно спросить об этом у любого из акимов (глав администраций - прим. ТАСС), с кем вчера беседовал елбасы. Когда все введенные ограничения будут сняты, я обещаю, что лично сделаю видеозапись с рабочей встречи или совещания с участием первого президента. В завершение хочу сказать, что глухие к чужим словам, слепые к чужим бедам имеют только язык без костей и дурные умыслы", - сказал Укибай.