Опрос: в России каждый пятый помогает другим людям в условиях самоизоляции

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Каждый пятый житель России помогает другим людям в статусе волонтера или добровольца в условиях самоизоляции из-за коронавируса. Еще 20% населения задумываются о том, чтобы начать помогать, говорится в опросе проведенного командой сайта стопкоронавирус.рф .

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"В условиях самоизоляции и карантина многие люди оказались в стесненных обстоятельствах, кому-то некого попросить купить еду или оплатить счета, кому-то просто нужно живое общение и собеседник по телефону. На помощь приходят волонтеры, а иногда просто добрые соседи. Порядка 20% опрошенных в той или иной форме помогают другим людям: 1-3% стали волонтерами, 4-5% помогают соседям, 6-7% помогают друзьям, а еще 4-5% работают в организациях, которые оказывают помощь", - следует из опроса, опубликованного на сайте в субботу.

Еще каждый пятый респондент отметил, что пока не помогает, но задумывается о том, чтобы начать.

Опрос проводился с 3 по 4 апреля, участие приняли более 206 тыс. человек в канале стопкоронавирус.рф в Viber и более 2,4 тыс. в группе сайта в "ВКонтакте".