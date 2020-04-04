{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: в России каждый пятый помогает другим людям в условиях самоизоляции

Еще 20% населения задумываются о том, чтобы начать оказывать помощь

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Каждый пятый житель России помогает другим людям в статусе волонтера или добровольца в условиях самоизоляции из-за коронавируса. Еще 20% населения задумываются о том, чтобы начать помогать, говорится в опросе проведенного командой сайта стопкоронавирус.рф.

На эту тему
Психолог для врачей, курьер для пациентов: как люди поддерживают друг друга на карантине

"В условиях самоизоляции и карантина многие люди оказались в стесненных обстоятельствах, кому-то некого попросить купить еду или оплатить счета, кому-то просто нужно живое общение и собеседник по телефону. На помощь приходят волонтеры, а иногда просто добрые соседи. Порядка 20% опрошенных в той или иной форме помогают другим людям: 1-3% стали волонтерами, 4-5% помогают соседям, 6-7% помогают друзьям, а еще 4-5% работают в организациях, которые оказывают помощь", - следует из опроса, опубликованного на сайте в субботу.

Еще каждый пятый респондент отметил, что пока не помогает, но задумывается о том, чтобы начать.

Опрос проводился с 3 по 4 апреля, участие приняли более 206 тыс. человек в канале стопкоронавирус.рф в Viber и более 2,4 тыс. в группе сайта в "ВКонтакте".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Школы Кабардино-Балкарии переходят на дистанционное обучение
При этом зарплата педагогов государственных и муниципальных учреждений региона сохранится в прежнем объеме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС