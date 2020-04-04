Первую выздоровевшую пациентку с коронавирусом выписали из больницы в Пензе

ПЕНЗА, 4 апреля. /ТАСС/. Пациентку с коронавирусной инфекцией в Пензе выписали из больницы, сообщила в субботу журналистам пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина.

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"Сегодня первая пензенская пациентка с коронавирусом выписана из больницы домой. Женщина здорова, анализы на COVID-19 у нее отрицательные. Ни один человек из ее контактной группы в 244 человека не заболел", - отметила Черемушкина.

По состоянию на 4 апреля в регионе зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией, один пациент умер от сопутствующей патологии. В Пензенской области под наблюдением находятся более 4,5 тыс. человек. С 31 марта в регионе введен режим полной самоизоляции.