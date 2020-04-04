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В Северной Осетии студенты юрфака СОГУ окажут бесплатную юридическую помощь онлайн

Среди популярных вопросов, которые помогают решать студенты, приватизация земельных участков, составление исковых заявлений и ходатайств, наследование, брачно-семейные отношения

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 апреля. /ТАСС/. Студенты-волонтеры юридического факультета Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) будут оказывать бесплатную юридическую гражданам в режиме онлайн. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе университета. 

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"Мы должны оставаться дома, это не просьба, а обязательное к исполнению предписание, но насущные вопросы остаются и требуют решения. Наши студенты-волонтеры ведут борьбу с коронавирусом на собственном участке - оказывают необходимую юридическую помощь нуждающимся", - рассказали в пресс-службе.

В вузе рассказали, что юридическая клиника СОГУ функционирует более десяти лет. Лучшие студенты совместно с преподавателями юридического факультета оказывают правовую помощь малоимущим людям. Студенты проходят специальную теоретическую и практическую подготовку, прежде чем начать самостоятельно консультировать. "Для них это хорошая практика и возможность накопить ценный опыт", - отметили в пресс-службе.

Как отмечается, приватизация земельных участков, составление исковых заявлений и ходатайств, наследование, брачно-семейные отношения - самые популярные вопросы.

Ранее в вузе сообщали, что Центр иранской культуры и языка фарси вуза орагнизовал курсы персидского языка в режиме онлайн для всех желающих.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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