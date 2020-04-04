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В Минпросвещения допустили повторный перенос даты сдачи ЕГЭ

Пока экзамены планируется начать 8 июня

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Дата сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) может быть перенесена из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, решение пока не принято. Экзамены планируется начать 8 июня, заявил в субботу министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире "Домашнего часа" на официальной странице Минпросвещения в "ВКонтакте".

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"Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация, я не исключаю, что эта дата может быть изменена по объективным причинам, но пока такого решения нет", - сказал Кравцов.

Кравцов отметил, что при этом обязательные государственные экзамены (ОГЭ) и Всероссийские проверочные работы (ВПР) не будут отменены. Их проведут, скорее всего, после завершения учебного года.

"В части экзамена в 9-х классах и Всероссийских проверочных работ: они не отменяются, но скорее всего будут проводиться у вас в школе после завершения учебного года", - сказал он.

Ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что регионы сами смогут определить сроки проведения ОГЭ в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Минпросвещения России ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести сроки сдачи ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня. Также были перенесены сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ), для выпускников девятых классов экзамены начнутся с 9 июня.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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