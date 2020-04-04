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Пандемия коронавируса нового типа

В Мордовии выписали из больницы первых трех пациентов, выздоровевших после коронавируса

В республиканской больнице продолжают лечение еще два пациента

ТАСС, 4 апреля. Три человека, ранее госпитализированные с коронавирусной инфекцией, выписаны из больницы в мордовском Саранске. Об этом сообщили журналистам в республиканском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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"За последние сутки из республиканской инфекционной больницы выписаны три человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат, они полностью здоровы", - отмечается в сообщении.

По данным на утро 4 апреля в республиканской больнице остаются двое пациентов с COVID-19.

До 30 апреля в Мордовии действует режим самоизоляции, для передвижения по территории республики организациям, которые продолжают работать, необходимо обеспечить сотрудников служебным удостоверением, а при отсутствии таковых - справкой об осуществлении трудовой деятельности в произвольной форме.

Теги
РоссияМордовияПандемия коронавируса нового типа
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