Власти Бурятии оснащают медучреждения для лечения пациентов с пневмонией

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Бурятии создают изолированные стационары для лечения пациентов с пневмонией в зданиях перинатального центра на улице Солнечной и клинического госпиталя для ветеранов войн. Строители ведут там работы по 12 часов в сутки, также идет ремонт в стационаре инфекционной больницы, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии.

Президент РФ Владимир Путин 30 марта дал несколько поручений по борьбе с коронавирусом полпредам в федеральных округах. В частности, глава государства заявил о необходимости обеспечить контроль цен на продукты и лекарства, завершить полную инвентаризацию состояния больниц, включая частные клиники, оценить их реальную готовность к приему заразившихся.

"Строители дооснащают медучреждения необходимым оборудованием для оказания своевременной и качественной медицинской помощи пациентам. В основном, работы на объектах ведутся одинаковые: устройство изолированных боксов, монтаж изолированных систем вентиляции, установка дополнительных душевых кабин и туалетов. Не менее трудоемкий и важный процесс - монтаж кислородных системы и клапанных систем для подачи кислорода пациентам", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе правительства республики, для пациентов с пневмонией, которые наиболее подвержены коронавирусной инфекции, будет создано в общем 128 коек. В здании перинатального центра, где сейчас развернут пульмонологический центр и введен карантин после выявления двух зараженных коронавирусом, специалисты ведут работы в противочумных костюмах. "Они остаются внутри объектов на все время проведения ремонта, а затем пройдут карантин сроком на 14 дней, не покидая помещение, оставаясь под медицинским наблюдением", - отметили в ведомстве.

Количество зараженных коронавирусом нового типа в Бурятии достигло 35. На территории республики введен режим полной самоизоляции на территории региона. В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.