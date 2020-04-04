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Пандемия коронавируса нового типа

В больнице Петербурга, где ранее выявили коронавирус, инфицированы 16 человек

Коронавирус подтвердили у пяти сотрудников и 11 пациентов медучреждения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. В Александровской больнице в Санкт-Петербурге, работа которой была приостановлена из-за выявления на территории учреждения коронавируса, оказались зараженными 16 человек. Об этом говорится в субботу в сообщении пресс-службы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

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Ранее в пресс-службе комитета по здравоохранению сообщили, что в городе временно приостановили прием новых пациентов три больницы в Санкт-Петербурге: Александровская, Введенская и больница святого Георгия в связи с заносом инфекции. Потоки больных перераспределили в другие медицинские учреждения города.

"В Санкт-Петербурге подтверждена новая коронавирусная инфекция у сотрудников и пациентов Александровской больницы. Коронавирус выявлен у пяти сотрудников и 11 пациентов стационара", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сейчас пациенты больницы переведены в другое учреждение - больницу им. Боткина. Сотрудники находятся дома в режиме изоляции. Медпомощь пациентам с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому при легком течении заболевания или отсутствии клинических проявлений болезни.

Александровская больница - многопрофильный стационар, один из крупнейших в Северо-Западном регионе. На учреждение распространяется запрет на осуществление плановой госпитализации в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 23 марта. Исключение составляли пациенты с социально значимыми заболеваниями, входящими в утвержденный правительством РФ список, а также люди, состояние которых требовало неотложного вмешательства.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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