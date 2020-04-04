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Пандемия коронавируса нового типа

Трех пациентов с коронавирусом выписали в Архангельской и Псковской областях

Всего в Псковской области подтвердили девять случаев заражения коронавирусом, в Архангельской - восемь

ПСКОВ, 4 апреля. /ТАСС/. Два пациента с коронавирусом выздоровели и выписаны из больницы в Псковской области. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

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Первый пациент был выписан в пятницу.

"Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - девять, выздоровели - три [человека]", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Архангельске выписали женщину, у которой первой в регионе подтвердился коронавирус. "Она вернулась из Италии, находилась на самоизоляции и была госпитализирована 15 марта", - сообщили в оперштабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Всего в Архангельской области, по данным оперштаба, подтверждено восемь случаев заражения, трое пациентов выписаны, пятеро продолжают лечение в инфекционных отделениях. Под наблюдением остаются 2033.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАрхангельская областьПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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