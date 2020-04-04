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Пандемия коронавируса нового типа

В Минобороны рассказали, как будут работать российские медики в Сербии

По данным ведомства, две бригады специалистов будут работать в Белграде, остальные в других городах

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Две бригады медиков, прибывших в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, останутся работать в Белграде, где сложилась самая сложная ситуация, еще пять будут направлены в Ниш, Кикинду, Валево, Чуприю. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

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"Две бригады медиков останутся работать в Белграде, где сложилась самая сложная ситуация. Еще пять будут направлены в города Ниш, Кикинда, Валево, Чуприя", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны пояснили, что специалистов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и одну бригаду медиков планируется направить в военный городок Бачка Тополо, где изолированы сербские военнослужащие, которые контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией. "Двум группам специалистов РХБЗ предстоит провести работу в клинике акушерства и гинекологии "Народный фронт" и медицинском клиническом центре имени "Драгина Мишевича" в Белграде", - добавили в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что врачебно-сестринские бригады планируется привлечь к обучению сербских медиков, непосредственно работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, а также к оказанию помощи в организации лечения и карантинных мероприятий. Решение об этом было принято на совещании представителей России и Сербии, которое прошло в субботу.

По данным Минобороны, на совещании статс-секретарь министерства здравоохранения Сербии Берислав Текич поблагодарил Россию за помощь и сообщил, что сейчас эксперты РФ и Сербии обсуждают точный план работы на предстоящие несколько дней.

Ранее самолеты ВКС оперативно доставили в Сербию 87 военнослужащих Минобороны РФ, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

 

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