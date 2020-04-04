{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Дипломаты РФ в США начали сбор средств для россиян, которые не могут вылететь на родину

Посольство России в США помогает гражданам зарегистрироваться для получения помощи

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Российские дипломаты в США начали сбор средств для граждан РФ, которые пока не могут вылететь на родину. Об этом сообщил в субботу глава дипломатического представительства в Вашингтоне Анатолий Антонов.

На эту тему

"Вчера [3 апреля] наши дипломаты выступили с инициативой по сбору средств в загранучреждении для поддержки граждан, оказавшихся в беде, - приводит пресс-служба посольства ответы Антонова на вопросы СМИ. - Никто из нас не может отвернуться от трудного положения, в котором находятся сотни наших соотечественников в Америке".

"Наши, пусть и не большие, денежные средства будут использованы для оплаты гостиницы и приобретения предметов первой необходимости наиболее нуждающимся соотечественникам", - отметил он.

По словам Антонова, сотрудники посольства РФ помогают россиянам, которые пока вынужденно остаются в США, оформить заявки на российском портале госуслуг для получения помощи.

"Посольство активно консультирует граждан о новой услуге по круглосуточным горячим линиям, в соцсетях, по всем доступным каналам, - приводит миссия ответы Антонова на вопросы СМИ. - Обращающиеся к нам соотечественники, конечно, находятся в разном эмоциональном состоянии, но в большинстве своем демонстрируют понимание того, что российские диппредставительства работают в их интересах".

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ведомство уже получило выделенные правительством средства на оказание помощи россиянам за рубежом, которые не могут вернуться в Россию и нуждаются в финансовой помощи.

Ситуация в США

Вывозным рейсом 3 апреля из Нью-Йорка в Москву должны были вернуться около 250 россиян. Как заявил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, выполнение международных рейсов, которыми вывозят граждан РФ домой, остановлено с 4 апреля.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 290 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 7,8 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 731 случай заражения, выздоровели 333 человека, умерли 43 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
СШАРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Египте число заразившихся новым коронавирусом превысило 1 тыс.
Ранее глава кризисного центра при правительстве страны Мухаммед Абдель Максуд заявил, что после достижения этой планки университетские госпитали, частные гостиницы и школы должны будут задействовать под карантинные больницы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС