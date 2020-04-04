Дипломаты РФ в США начали сбор средств для россиян, которые не могут вылететь на родину

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Российские дипломаты в США начали сбор средств для граждан РФ, которые пока не могут вылететь на родину. Об этом сообщил в субботу глава дипломатического представительства в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Вчера [3 апреля] наши дипломаты выступили с инициативой по сбору средств в загранучреждении для поддержки граждан, оказавшихся в беде, - приводит пресс-служба посольства ответы Антонова на вопросы СМИ. - Никто из нас не может отвернуться от трудного положения, в котором находятся сотни наших соотечественников в Америке".

"Наши, пусть и не большие, денежные средства будут использованы для оплаты гостиницы и приобретения предметов первой необходимости наиболее нуждающимся соотечественникам", - отметил он.

По словам Антонова, сотрудники посольства РФ помогают россиянам, которые пока вынужденно остаются в США, оформить заявки на российском портале госуслуг для получения помощи.

"Посольство активно консультирует граждан о новой услуге по круглосуточным горячим линиям, в соцсетях, по всем доступным каналам, - приводит миссия ответы Антонова на вопросы СМИ. - Обращающиеся к нам соотечественники, конечно, находятся в разном эмоциональном состоянии, но в большинстве своем демонстрируют понимание того, что российские диппредставительства работают в их интересах".

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ведомство уже получило выделенные правительством средства на оказание помощи россиянам за рубежом, которые не могут вернуться в Россию и нуждаются в финансовой помощи.

Ситуация в США

Вывозным рейсом 3 апреля из Нью-Йорка в Москву должны были вернуться около 250 россиян. Как заявил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, выполнение международных рейсов, которыми вывозят граждан РФ домой, остановлено с 4 апреля.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 290 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 7,8 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 731 случай заражения, выздоровели 333 человека, умерли 43 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.