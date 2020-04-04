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Пандемия коронавируса нового типа

Ограничительные меры из-за коронавируса продлил каждый второй регион России

В то же время часть российских регионов постепенно ослабляет ограничения, расширяя список предприятий, которые могут работать со следующей недели
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 4 апреля. Режим самоизоляции или другие ограничительные меры из-за коронавируса по состоянию на вечер субботы продлили власти 45 из 85 российских регионов после того, как президент РФ Владимир Путин второй раз обратился к гражданам. Причем треть из них приняла такое решение в течение последних суток, следует из подписанных региональными властями нормативно-правовых актов.

В четверг президент распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. В то же время он дал регионам полномочия самостоятельно выбирать режим для борьбы с коронавирусом. В течение суток после этого власти 30 регионов продлили ограничительные меры.

О планах сохранить особый режим после обращения президента сообщали и власти Бурятии, где выявлено наибольшее на Дальнем Востоке количество зараженных коронавирусом (35), но соответствующие документы пока не опубликованы. В четырех российских регионах - Крыму, Севастополе, Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе - меры действуют до конца недели, но решения об их продлении пока нет.

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Обязательные ограничения все еще не установлены в Ненецком автономном округе, Тверской и Ярославской областях. По состоянию на вечер пятницы таких регионов было пять - в течение последних суток режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет установили также Тульская и Орловская области.

При этом Чукотка и Томская область изначально вводили ограничения на две недели - они действуют до середины месяца, поэтому сейчас не продлеваются. Еще в 28 субъектах специальный режим продолжает действовать до особого распоряжения или улучшения обстановки - конкретный срок его окончания не указан.

Усиление или ослабление ограничений

Часть российских регионов постепенно ослабляет ограничения. Например, Астраханская, Оренбургская, Псковская области и другие расширили список предприятий, которые могут работать со следующей недели. В их число вошли службы занятости, различные производства, строительные, финансовые, компании, а также химчистки, автосервисы, газетные киоски.

Некоторые субъекты, напротив, вводят дополнительные меры: например, власти Колымы, где выявлен пока только один случай заражения коронавирусом, ограничили доступ в аэропорт - с 6 апреля войти в здание аэровокзала сможет только персонал и пассажиры в день вылета или прилета. В ряде регионов устанавливается дополнительный контроль за всеми приезжающими.

Отдельные российские субъекты начали вводить усиленные меры заранее - так, власти Чечни еще в среду рекомендовали жителям вернуться в регион до 5 апреля, так как с этого момента его административные границы будут полностью закрыты из-за коронавируса. В Татарстане, Мурманской области и некоторых других регионах ограничивают въезд в отдельные города и выезд из них. Кроме того, в нескольких граничащих с Китаем районах Приморья и Забайкалья еще с зимы действует режим ЧС.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности. В течение трех дней практически все регионы России ввели аналогичные ограничения.

Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. При этом в некоторых регионах режим действует не для всех, а только для определенной части населения - например, лиц старше 65 лет и групп риска, граждан, приехавших из-за границы или других российских регионов.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Вечером в субботу московский штаб также информировал о смерти еще двух человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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