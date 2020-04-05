Дипломаты поблагодарили соотечественников за помощь застрявшим в США россиянам

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке направило слова благодарности проживающим в США соотечественникам, а также общественным организациям, оказавшим помощь гражданам России, которые не могут вернуться на родину в связи с приостановкой вывозных рейсов в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на официальной странице российского дипломатического представительства в Facebook .

Десятки россиян не могут вылететь из Нью-Йорка в Москву из-за отмены рейсов

"Генеральное консульство России в Нью-Йорке выражает искреннюю признательность тем неравнодушным соотечественникам, проживающим в США, а также общественным организациям, которые в это непростое для всех нас время оказали и оказывают помощь, в том числе предоставляя кров, гражданам России, оказавшимся в сложной ситуации в городе Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

В частности, как подчеркивается в заявлении, российские дипломаты направили слова благодарности "Координационному совету организаций российских соотечественников (КСОРС) в США во главе с Еленой Брэнсон, группе волонтеров - представителей организаций "Православная молодежь Нью-Йорка" и "Русская молодежь Америки" под руководством Игоря Кочана, Русской православной церкви".

Российское генконсульство также отметило, что продолжит работу по скорейшему возвращению на родину граждан РФ, вынужденных остаться в США после временного прекращения вывозных рейсов в Россию с целью предотвращения стремительного распространения коронавирусной инфекции.

Вывозным рейсом 3 апреля из Нью-Йорка в Москву должны были вернуться около 250 россиян. Как заявил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, международные рейсы, которые вывозят граждан РФ домой, остановлены с 4 апреля. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ведомство уже получило выделенные правительством средства на оказание помощи россиянам за рубежом, которые не могут вернуться в Россию и нуждаются в финансовой помощи.