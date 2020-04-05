{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Невеста Бориса Джонсона заявила, что перенесла заболевание, вызываемое коронавирусом

Кэрри Симондс находится на позднем сроке беременности

ЛОНДОН, 5 апреля. /ТАСС/. Невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, находящаяся на позднем сроке беременности, считает, что перенесла заболевание, вызываемое коронавирусной инфекцией нового вида. В субботу Кэрри Симондс написала в Twitter, что в течение недели у нее наблюдались симптомы, характерные для заболевания, которое на прошлой неделе было диагностировано у Джонсона.

На эту тему
ЕГЭ отложен, Борис Джонсон заразился. Главное о коронавирусе за 27 марта

"Я провела прошлую неделю в постели со всеми основными симптомами коронавируса. Мне не был необходим анализ, а после семи дней отдыха я чувствую себя лучше и иду на поправку", - написала она, призвав беременных британок изучить памятку, подготовленную правительством страны и следовать изложенным в ней рекомендациям.

Джонсон и Симондс объявили о помолвке в начале марта - после того, как глава правительства достиг соглашения об условиях развода с Мариной Уилер, на которой был женат с 1993 года. 55-летний политик и его новая подруга, которая моложе его на 24 года, с июля 2019 года живут на Даунинг-стрит, 10, в официальной резиденции премьер-министра Соединенного Королевства. Их переезд последовал сразу после того, как Джонсон был избран лидером правящей Консервативной партии и, следовательно, возглавил правительство. Это первый в британской истории случай, когда действующий премьер-министр открыто поддерживает близкие отношения с женщиной, не являющейся его законной супругой.

23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям запрещено покидать дома без крайней необходимости. По словам главы британского Минздрава, власти ожидают, что пик заболеваемости в стране будет достигнут в ближайшие недели - несколько раньше, чем ожидалось.

По данным, обнародованным 4 апреля, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране приблизилось к 44 000, 4 313 человек умерли. В британском правительстве признают, что реальное число заразившихся может быть значительно больше числа подтвержденных случаев, так как анализы берутся исключительно у пациентов, которые оказываются в больницах. Речь идет о тяжелых случаях, так как всем людям с симптомами COVID-19, у которых болезнь протекает в легкой форме, рекомендуется самоизолироваться дома и не обращаться к врачам.

На прошлой неделе у Джонсона была обнаружена коронавирусная инфекция, а в пятницу премьер заявил о том, что у него сохраняются симптомы заболевания. Коронавирусом заразились принц Уэльский Чарльз и глава Минздрава Мэтт Хэнкок - они уже выздоровели. Неделю провел дома с подозрением на инфекцию и глава Минобороны Бен Уоллес, также уже объявивший о выздоровлении. В самоизоляции по-прежнему находятся британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти и главный советник премьера Доминик Каммингс.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
США запасли 29 млн доз противомалярийного препарата
По данным Минздрава России, гидроксихлорохин входит в список шести возможных лекарств для лечения коронавируса нового типа у взрослых
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС