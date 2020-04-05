Невеста Бориса Джонсона заявила, что перенесла заболевание, вызываемое коронавирусом

ЛОНДОН, 5 апреля. /ТАСС/. Невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, находящаяся на позднем сроке беременности, считает, что перенесла заболевание, вызываемое коронавирусной инфекцией нового вида. В субботу Кэрри Симондс написала в Twitter , что в течение недели у нее наблюдались симптомы, характерные для заболевания, которое на прошлой неделе было диагностировано у Джонсона.

"Я провела прошлую неделю в постели со всеми основными симптомами коронавируса. Мне не был необходим анализ, а после семи дней отдыха я чувствую себя лучше и иду на поправку", - написала она, призвав беременных британок изучить памятку, подготовленную правительством страны и следовать изложенным в ней рекомендациям.

Джонсон и Симондс объявили о помолвке в начале марта - после того, как глава правительства достиг соглашения об условиях развода с Мариной Уилер, на которой был женат с 1993 года. 55-летний политик и его новая подруга, которая моложе его на 24 года, с июля 2019 года живут на Даунинг-стрит, 10, в официальной резиденции премьер-министра Соединенного Королевства. Их переезд последовал сразу после того, как Джонсон был избран лидером правящей Консервативной партии и, следовательно, возглавил правительство. Это первый в британской истории случай, когда действующий премьер-министр открыто поддерживает близкие отношения с женщиной, не являющейся его законной супругой.

23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям запрещено покидать дома без крайней необходимости. По словам главы британского Минздрава, власти ожидают, что пик заболеваемости в стране будет достигнут в ближайшие недели - несколько раньше, чем ожидалось.

По данным, обнародованным 4 апреля, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране приблизилось к 44 000, 4 313 человек умерли. В британском правительстве признают, что реальное число заразившихся может быть значительно больше числа подтвержденных случаев, так как анализы берутся исключительно у пациентов, которые оказываются в больницах. Речь идет о тяжелых случаях, так как всем людям с симптомами COVID-19, у которых болезнь протекает в легкой форме, рекомендуется самоизолироваться дома и не обращаться к врачам.

На прошлой неделе у Джонсона была обнаружена коронавирусная инфекция, а в пятницу премьер заявил о том, что у него сохраняются симптомы заболевания. Коронавирусом заразились принц Уэльский Чарльз и глава Минздрава Мэтт Хэнкок - они уже выздоровели. Неделю провел дома с подозрением на инфекцию и глава Минобороны Бен Уоллес, также уже объявивший о выздоровлении. В самоизоляции по-прежнему находятся британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти и главный советник премьера Доминик Каммингс.