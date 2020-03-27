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Распространение коронавируса нового типа

ЕГЭ отложен, Борис Джонсон заразился. Главное о коронавирусе за 27 марта

© Сергей Савостьянов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего случаев заражения — 1036, из них новых — 196. Умерли три пациента, в реанимации — восемь.  
  • Единый государственный экзамен отклыдывается: испытания начнутся с 8 июня. 
  • У народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвердился коронавирус, он находится в больнице в Коммунарке в стабильном состоянии. 
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить работу курортов и общепита, приостановить назначение всех выездных плановых проверок бизнеса и распространить на все регионы страны ограничения на работу кафе, магазинов и развлекательных учреждений с 28 марта по 3 апреля.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил один случай заражения коронавирусом в администрации главы государства.
  • BlaВlaСar приостанавливает работу сервиса в России в ночь с 29 на 30 марта. 
  • Банк России рекомендует банкам реструктурировать валютные кредиты заемщикам, пострадавшим из-за коронавируса.

Москва

  • Всего случаев заражения — 703, из них новых — 157.
  • Введен временный запрет на принудительное взыскание долгов за услуги ЖКХ и связи у людей, находящихся в самоизоляции. Салоны связи и зоомагазины могут продолжить работу на следующей неделе. О других дополнительных мерах московских властей читайте здесь

Мир

  • Всего случаев заражения — более 541 тыс., умерли — более 24 тыс. (примерно 4,58%).
  • США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения: в стране выявлено 82 404 случая инфицирования. 
  • Заразились премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок. По данным газеты Bild, с коронавирусом госпитализирован солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.
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Распространение коронавируса нового типа
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