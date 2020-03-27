ЕГЭ отложен, Борис Джонсон заразился. Главное о коронавирусе за 27 марта

Распространение коронавируса нового типа

Более 2,6 тыс. россиян вернулись за минувшие сутки из Дубая на родину

В настоящий момент посольство РФ собирает информацию по точному числу российских граждан, которые не могут по тем или иным причинам вернуться домой

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