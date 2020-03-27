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Распространение коронавируса нового типа

В Москве умер еще один пациент с коронавирусом

Всего в России из-за заболевания, вызванного новым коронавирусом, умерли три человека

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Еще один пациент с коронавирусом умер в Москве. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Всего в России умерли три человека в результате заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией.

При этом за последние сутки выписали из больниц по выздоровлению семь человек (трое - в Москве, двое - в Кировской области, по одному - в Татарстане и Московской области). 

По данным на 27 марта, в стране зарегистрировано 1036 случаев заражения, из них 703 - в Москве. 

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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