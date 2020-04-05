Жена Бута сообщила, что ее супруг уже неделю не выходит на связь

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Жена Виктора Бута Алла сообщила, что ее супруг, который находится в тюрьме американского города Марион (штат Иллинойс), в течение недели не выходит на связь. Соответствующую запись она разместила в воскресенье на своей странице в Facebook.

"Виктор неделю не выходит на связь. Хотя звонков всего разрешено три за неделю, - написала супруга Бута. - Мы в панике".

В субботу Министерство юстиции США отказалось комментировать возможность освобождения и передачи в РФ содержащихся в американских тюрьмах россиян, в частности Виктора Бута и Константина Ярошенко в связи с риском заражения коронавирусом.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в Соединенные Штаты. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения, его также оштрафовали на $15 млн.