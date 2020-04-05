В Мурманской области ввели спецпропуска для въезда в Кировск и Апатиты

МУРМАНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области из-за вируса COVID-19 ввели специальные документы на въезд и выезд из Кировска и Апатитов с 5 до 18 апреля. Такие документы рассчитаны для всех категорий граждан кроме жителей, представителей экстренных служб и тех, кто осуществляет деятельность на территории этих муниципалитетов, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"Ограничения на въезд/выезд в Кировске и Апатитах вводятся с 12:00 5 апреля 2020 года по 24:00 18 апреля 2020 года. Въехать в населенные пункты можно будет по постоянной или временной регистрации, въезд/выезд в населенные пункты разрешен экстренным и государственным службам, а также для исполнения договорных обязательств в интересах юридических и физических лиц или ИП, осуществляющих (обеспечивающих) деятельность на территории этих муниципалитетов. Во всех остальных случаях выезд из Кировска и Апатитов возможен только по разрешительному документу от главы администрации муниципального образования", - говорится в сообщении.

По информации штаба, въезд в Кировск и Апатиты железнодорожным транспортом возможен по регистрации в паспорте, при этом пассажир должен сообщить о прибытии по телефонам горячей линии. Выезд невозможен, посадка на станции Апатиты производиться не будет. На период ограничений приостановлено также движение пригородных поездов, приостановлена работа дошкольных образовательных организаций.

По информации оперативного штаба, на 23:00 4 апреля в Мурманской области подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, 1 пациент выздоровел и выписан из больницы, 14 человек находятся в больнице (в том числе один несовершеннолетний). За сутки добавилось 11 предварительно положительных результатов теста на коронавирус, из них пять в Кировске, четыре - в Апатитах.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск субботы, умерли 43 человека. Вечером в субботу московский штаб также информировал о смерти еще двух человек.