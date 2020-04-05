Российские военные врачи прибыли в сербский Валево для оценки ситуации

БЕЛГРАД, 5 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Делегация российских военных врачей и экспертов прибыла в сербский город Валево, являющийся очагом эпидемии в стране, для оценки ситуации. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в воскресенье в администрации города.

"Команда российских врачей провела встречу с руководством города, градоначальником Слободаном Гвозденовичем, а также руководством Штаба по чрезвычайным ситуациям, чтобы ознакомиться со структурой и организацией здравоохранения в Валево", - сообщил представитель администрации. По его словам, "в ближайшие часы российские эксперты осмотрят медучреждения города и определят, каким образом наиболее эффективно предоставить российскую помощь его жителям в борьбе с коронавирусом".

Ранее главный врач городской поликлиники, координатор оперативно-экспертного штаба по чрезвычайным ситуациям Валево доктор Бранка Антич сообщила ТАСС, что Валево является эпицентром эпидемии в республике. По ее словам, в городе большое число заразившихся и большое число умерших, заболело огромное число врачей. По словам Антич, распространение коронавируса в городе с населением 90 тыс. человек (вместе с окрестными селами - 120 тыс.) началось в конце февраля после масштабного празднования юбилея одного из жителей. На 90 тыс. жителей и почти 130 врачей, находящихся в изоляции, сербские медики располагают только 50 тестами на коронавирус и девятью аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Число заразившихся коронавирусом в Валево составляет свыше 60 человек, однако точные цифры не приводятся. В городе от последствий инфекции умерли глава городского совета Милорад Илич, а также епископ Валевский Милутин, который до этого одним из первых в стране ограничил богослужения и церковные обряды.

Всего в Сербии, по последним данным, заражено 1476 человек, количество летальных исходов увеличилось до 44. Ранее власти страны запросили помощи в борьбе с эпидемией у России. Чуприя наряду с Валево и Белградом является одним из эпицентров вируса в стране.

Российская помощь

3-4 апреля Самолеты ВКС оперативно доставили в Сербию 87 российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. В пятницу на аэродроме Батайница состоялись первые консультации российских и сербских военных специалистов по определению возможных районов применения прибывшей в Сербию российской помощи. Предлагается использовать российские врачебно-сестринские бригады в Белграде, Чуприи, Валеве, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце, Кикинде. Специалистов войск РХБ-защиты Минобороны России планируется задействовать для дезинфекции военного городка в городе Бачка-Топола, где в настоящее время выявлены случаи заболевания коронавирусом сербских военнослужащих.