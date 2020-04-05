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Пандемия коронавируса нового типа

В Дагестане обнаружили коронавирус у трехлетнего ребенка

Всего в регионе 25 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, среди них семь детей

МАХАЧКАЛА, 5 апреля. /ТАСС/. Специалисты подтвердили наличие коронавируса у трехлетнего ребенка в Дагестане. В общей сложности в республике коронавирус обнаружен у семерых детей, сообщили ТАСС в воскресенье в Минздраве региона.

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"На сегодня в республике 25 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в их числе и семеро детей, младшему из которых всего три года", - сказал собеседник

Состояние младшего пациента оценивается как удовлетворительное. В целом у детей заболевание преимущественно протекает в легкой форме. Среди всех пациентов в республике стабильно тяжелым является состояние пяти человек, в их числе 85-летняя женщина и мужчина с осложнениями хронических заболеваний.

"Среди тех, у кого болезнь протекает с осложнениями, не только лица пожилого возраста. Одной из пациенток с предварительным диагнозом СOVID-19 - 44 года", - говорится в сообщении министерства.

Впервые из республиканского Центра инфекционных болезней в Дагестане выписаны выздоровевшие пациенты - четыре человека, в том числе один ребенок, все они являются жителями Каспийска. Остающиеся в больнице пациенты находятся под круглосуточным наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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