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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в регионах ЦФО за сутки увеличилось до 167

Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявили в Тульской и Ярославской областях

ТАСС, 5 апреля. Количество случаев лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией у жителей регионов Центрального федерального округа (ЦФО), кроме Москвы и Московской области, по данным на 5 апреля увеличилось на 11 - до 167.

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В Тульской области за сутки выявлено 10 заразившихся жителей, в Ярославской - один человек, сообщили в воскресенье областные власти.

"Сегодня в Тульскую область из Москвы поступили результаты контрольных анализов, которые ранее в течение нескольких дней были направлены в лабораторию столицы. Подтверждены еще 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. У шести человек инфицирование связано с пребыванием в странах с высоким уровнем заражения COVID-19, еще трое - контактировали с ранее заболевшими. В одном случае источник заражения устанавливается", - говорится в распространенном пресс-службой правительства региона релизе.

В пресс-службе отметили, что все заболевшие были своевременно изолированы и находятся под медицинским наблюдением, их состояние удовлетворительное. Всего в Тульской области зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом. "Четыре человека уже выздоровели и выписаны из больницы", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Один новый случай заражения COVID-19 выявлен в Ярославской области. "Подтвержден тест на коронавирус у еще одного жителя региона. Это мужчина из Ярославского района, который вернулся из эндемичной страны. Его состояние стабильное", - сообщил в воскресенье губернатор региона Дмитрий Миронов на своей официальной странице во "ВКонтакте", добавив, что суммарно в области лечение от коронавирусной инфекции проходят шесть человек.

Всего по данным на 5 апреля в ЦФО, за исключением Москвы и Московской области, зарегистрированы 167 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 17 человек выписаны из больниц после выздоровления. В Тульской заразились 29 человек, в Ивановской области - 23 человека, в Брянской и Липецкой - 18, Воронежской области - 14, Рязанской - 12, Тверской, Белгородской, Тамбовской, Костромской - по 7, Орловской, Калужской и Ярославской - по 6 случаев заражения, Курской - 4, Владимирской - три, Смоленской - два. Во Владимирской области умер мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в Костромском регионе - 70-летняя женщина.

В России на 5 апреля зафиксированы 5 тыс. 389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 тыс. 893). По данным федерального оперативного штаба на 13:00 мск, умерли 45 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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РоссияМиронов, Дмитрий ЮрьевичОрловская областьТверская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьКостромская областьКурская областьРязанская областьСмоленская областьТамбовская областьЯрославская областьПандемия коронавируса нового типа
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