Минздрав рекомендует сотрудникам аптек и МФЦ носить маски и перчатки

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Минздрав России рекомендует сотрудникам аптек, магазинов, МФЦ и другим работникам, которые общаются с большинством количеством людей, носить индивидуальные средства защиты для профилактики новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства.

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"Минздрав России настоятельно рекомендует всем работникам, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться в течение рабочего дня с большим количеством людей (продавцы магазинов, кассиры на общественном транспорте, работники аптек, сотрудники МВД, МФЦ и иных государственных организаций), носить средства индивидуальной защиты - маски и перчатки, регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами", - говорится в сообщении.

Работодателям также рекомендуется обеспечить своих сотрудников всем необходимым. "Данные меры направлены на снижение вероятности распространения новой коронавирусной инфекции. Напоминаем, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным и воздушно-пылевым, но и контактным путем через бытовые предметы", - добавили в Минздраве.