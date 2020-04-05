В Перми объявили карантин в инфекционной больнице, где у врачей подозревают коронавирус

ПЕРМЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Пермскую краевую инфекционную больницу закрыли на карантин, у пятерых врачей подозревают коронавирус. Об этом в воскресенье сообщили региональные власти в официальном Telegram-канале, посвященном борьбе с пандемией.

"Сегодня, по предписанию главного санитарного врача Пермского края и до снятия всех рисков для пациентов и персонала, закрыты на карантин отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96. У двух медицинских работников данной больницы появились симптомы пневмонии, у них были взяты пробы для выявления коронавирусной инфекции. Сразу был определен круг контактных лиц, у которых были также взяты пробы. Подозрительные результаты были получены еще у трех сотрудников", - сказано в сообщении.

Ранее власти сообщали, что двух врачей краевой инфекционной больницы госпитализировали с подозрением на коронавирус.

По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, прекращены прием и выписка во всех структурных подразделениях инфекционной больницы, разрешен только прием пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. "В настоящее время организовано обследование всех контактных лиц, а также реализуется весь комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, в том числе по изоляции пациентов и сотрудников", - прокомментировала ситуацию Мелехова.

Все лица с подозрением на коронавирусную инфекцию будут перенаправлены в другие медицинские учреждения Пермского края, подготовленные для приема таких пациентов. На данный момент в Перми развернуто 880 койко-мест, на которых можно разместить пациентов. Всего в регионе планируют подготовить более 1,8 тыс. мест, в том числе 300 реанимационных.

В России на 5 апреля зафиксированы 5 389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 893). В Пермском крае подтвержден 21 случай, три человека выздоровели, два умерли, 16 продолжают лечение. По данным федерального оперативного штаба на 13:00 мск, умерли 45 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.