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Пандемия коронавируса нового типа

В Турции сообщили об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных

Профессор столичного университета Хаджеттепе Атеш Кара рассказал, что при помощи микроигл на лейкопластыре животным ввели вакцину, которая создает антитела к коронавирусу и не позволяет ему присоединяться к клеткам

АНКАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Турецкие врачи провели успешные испытания разрабатываемой ими вакцины от коронавируса нового типа на животных. Об этом сообщил в воскресенье профессор столичного университета Хаджеттепе Атеш Кара, который входит в научный комитет Турции по изучению коронавируса.

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"Есть хорошая новость. При помощи микроигл на лейкопластыре животным была введена вакцина от коронавируса, которая создает антитела к коронавирусу и не позволяет ему присоединяться к клеткам. Теперь пришло время проверить, защитит ли она людей от болезни", - написал он на своей странице в Twitter.

Между тем, сейчас вакцины от коронавируса в России испытывают на животных - мышах, хорьках, низших приматах. Эти испытания, как ожидается, завершатся к концу апреля. В субботу генеральный директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что доклинические исследования предполагается начать 11 мая, а клинические могут начаться 29 июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 65 тыс. смертельных исходов.

 

Теги
ТурцияПандемия коронавируса нового типа
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