В три раза сократилось число въезжающих на Кубань после ограничений из-за коронавируса

КРАСНОДАР, 5 апреля. /ТАСС/. Число людей, въезжающих в Краснодарский край с начала принятия ограничительных мер из-за коронавируса, сократилось в три раза, а общий пассажиропоток снизился на 80%, сообщается в воскресенье на сайте краевой администрации.

Во вторник власти Краснодарского края приняли решение о введении режима карантина для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса. Передвижения по краю возможно только при наличии спецпропусков. Исключения составляют походы в магазин или аптеку. Также ограничения затронули транзитный транспорт, который не должен заезжать в города и станицы. В воскресенье, 5 апреля, власти края продлили карантин до 12 апреля.

"Пассажиропоток в Краснодарском крае сократился на 80%. Это касается авиасообщения и железнодорожных перевозок. На сегодняшний день на Кубань приезжает в три раза меньше людей, чем выезжает. Снижение пассажиропотока стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые приняты по поручению губернатора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что введение карантина, ограничение движения пассажирского и контроль транзитного транспорта, а также общая регулировка автомобильных потоков в муниципалитетах позволяет сократить количество завозных случаев коронавируса и распространения инфекции внутри региона.

В частности, за время карантина территорию края покинули более 5,7 тыс. человек, из них 2 695 на железнодорожном транспорте и 3 081 - на самолетах.

По информации регионального штаба, на Кубани на сегодняшний день проведено 14 тыс. 769 лабораторных исследований, из них подтверждено 39 случаев заражения новой инфекцией. Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, девять человек выписали из больниц после выздоровления.