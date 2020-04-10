В США суд над россиянином Никулиным отложен до 4 мая из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Возобновление разбирательства по существу дела россиянина Евгения Никулина в федеральном суде Северного округа американского штата Калифорния из-за распространения нового коронавируса перенесено с 13 апреля на 4 мая. Об этом объявил в четверг окружной судья Уильям Алсап во время заседания, аудиотрансляция которого велась по телефонной связи.

"Суд переносится на 4 мая, в 07:30 [17:30 мск]", - заявил судья. Он отметил, что эта дата выпадает на первый понедельник после прекращения действия продленного указом властей Сан-Франциско режима карантина. "Цель заключается в том, чтобы обстановка в области здравоохранения улучшилась достаточно для проведения справедливого и публичного процесса при участии всех сторон, свидетелей и присяжных", - добавил Алсап.

Он выразил надежду на то, что к новой дате все стороны процесса, а также сотрудники окружного суда будут в добром здравии и полностью готовы к исполнению своих профессиональных обязанностей. "Я думаю, что всем присутствующим в зале суда следует воспользоваться шансом, который представился в свете отсрочки суда до 4 мая. Будем надеяться на то, что по крайней мере 12 присяжных дотянут до этого срока", - саркастически заметил судья, имея в виду непрогнозируемые последствия пандемии для судебной системы Калифорнии.

Алсап выразил сожаление, что Никулин находится под стражей 41 месяц и уже целый месяц ожидает возобновления суда в США. Адвокат Аркадий Бух, представляющий интересы россиянина, пояснил корреспонденту ТАСС, почему суд настаивает на соблюдении установленных законом сроков рассмотрения дела присяжными. "Акт 1974 года ограничивает по времени то, сколько человека могут держать без суда присяжных. Этот срок ограничен 70 днями с момента выдвижения обвинений большим жюри <...>. Судья не хочет, чтобы обвиняемый находился в подвешенном состоянии больше 70 дней", - сказал Бух, обратив внимание на то, что суды в американских штатах часто оправдывают подсудимых в случае превышения упомянутого выше срока.

Судья в четверг также удовлетворил ходатайство защиты о том, чтобы разрешить Никулину пользоваться игровой приставкой, не подключенной к интернету, до возобновления судебного разбирательства.

Дело Никулина

Суд над Никулиным, обвиняемым в США в киберпреступлениях, был начат в Сан-Франциско 9 марта и приостановлен на 48 часов 16 марта. Жителям Сан-Франциско ранее было предписано из-за распространения вируса в течение трех недель не выходить без крайней необходимости из своих домов.

Власти США обвиняют россиянина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже через интернет 3,4 тыс. долларов в 2009 году.

Чехия в марте 2018 года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. Вскоре после этого он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.

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