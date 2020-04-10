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Пандемия коронавируса нового типа

Синоптики прогнозируют дожди и заморозки на следующей неделе в Москве

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, дождливая погода поможет жителям столицы не нарушать режим самоизоляции

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Облачная и дождливая погода придет в Москву на следующей неделе. По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такая "плаксивая погода" поможет москвичам соблюдать режим самоизоляции.

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"Плаксивая и облачная погода нас ждет. Но огорчаться не стоит. Возможно, это даже и хорошо: люди не будут стремиться на улицы. Хотя, если есть самодисциплина, не имеет значения - солнечная или дождливая погода", - сообщил Вильфанд.

По словам Вильфанда, в понедельник в столице будет еще тепло, а затем температура заметно понизится. "Во вторник ночью еще положительная температура будет, а в среду - уже заморозки. Днем температура тоже невысокая - в среднем 5-7 градусов", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в пятницу на этой неделе днем в Москве прогнозируется 7-9 градусов тепла, в субботу - 3-5 градусов тепла, в воскресенье - 5-7 градусов тепла. В понедельник, 14 апреля, будет 9-14 градусов тепла, во вторник и среду - 4-9 градусов тепла.

Ранее Вильфанд сообщил, что похолодание сразу на десять градусов за один день придет в Москву к выходным. Дневная температура будет в районе пяти градусов тепла, а в субботу не исключен и мокрый снег.

На сегодня режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ: не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.

Теги
РоссияВильфанд, Роман МенделевичПандемия коронавируса нового типа
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