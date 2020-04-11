Система электронных пропусков вводится в Подмосковье с 15 апреля

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС. Систему пропусков для поездок на любом транспорте введут в Подмосковье с 15 апреля, но заказать пропуск можно будет уже с 13 апреля. Об этом сообщил в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Систему запускаем в среду, но оформить электронный пропуск можно уже с понедельника. Его необходимо получить всем, кто пользуется транспортом. Это может быть машина, мотоцикл, автобус, троллейбус, электричка. Для этого вы заходите на наш портал uslugi.mosreg.ru и заполняете простую форму, которую сделали наши программисты: это достаточно легко, особенно для тех, кто часто пользуется интернет-торговлей", - сообщил Воробьев в своем Instagram.

При этом он отметил, что передвигаться пешком в регионе можно будет без пропусков. По его словам, для получения пропусков гражданам будет необходимо указать ИНН компании или организации, где они работают, а также номер машины, на котором передвигаются. Жители Подмосковья, которые ездят на работу, начиная со среды должны оформить пропуск для осуществления трудовой деятельности. Он многоразовый, на весь период до 30 апреля.

Воробьев напомнил, что выходить из дома без причины в настоящее время нельзя, если это не поход в магазин или аптеку, необходимость выбросить мусор или погулять с собакой в пределах района проживания. Губернатор отметил, что для поездок к родным, в магазин или в другой регион также нужен будет пропуск, действующий один день, а получить его можно будет два раза в неделю.

"Если вам нужно выйти или выехать из дома за медицинской помощью самому или чтобы сопроводить близкого, пропуск оформляется для посещения медицинских учреждений. Он действует один день, но получать его можно сколько угодно раз. Если вам нужно совершить поездку с другой личной целью (в магазин, навестить близких, отправиться в другой регион, на вокзал или в аэропорт) - пропуск для такой ситуации выдается на один день, а получить его можно два раза в неделю", - написал Воробьев.

Кому не нужен пропуск

"Кому пропуск оформлять не нужно - это военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, служащие федеральных и региональных органов власти, судьи, адвокаты, нотариусы, журналисты и охранники. Для них необходимо служебное удостоверение", - сообщил Воробьев.

Он добавил, что областной пропуск будет действовать и в Москве, и в области. То же самое касается москвичей - если они на своем портале получили пропуск, он действует и в Подмосковье.

"Полиция, ГИБДД - все службы, которые проверят ваш пропуск, знают об этом. Им нужно показать электронный пропуск - распечатанный или на экране телефона - вместе с удостоверением личности. Проверка будет проходить быстро и в вашем присутствии", - написал Воробьев.