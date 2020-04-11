Москвичам понадобится отдельный пропуск, чтобы заехать в магазин по дороге на дачу

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Москвичи должны будут получить специальный пропуск, который будет действовать один день, чтобы посетить магазин по пути с дачи или на дачу. Такой пропуск нужно будет запрашивать отдельно в дополнение к пропуску для проезда к дачному участку. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.