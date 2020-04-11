Москвичам понадобится отдельный пропуск, чтобы заехать в магазин по дороге на дачу

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Москвичи должны будут получить специальный пропуск, который будет действовать один день, чтобы посетить магазин по пути с дачи или на дачу. Такой пропуск нужно будет запрашивать отдельно в дополнение к пропуску для проезда к дачному участку. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.
"Если по дороге с работы или на работу гражданам необходимо зайти в магазин (не возле дома - прим. ТАСС), то дополнительный пропуск не нужен. Если в магазин необходимо зайти по пути с дачи или на дачу, то пропуска для похода в магазин необходимо получать дополнительно, это возможно два раза в неделю", - пояснили в пресс-службе.
Как сообщил Собянин в своем блоге, пропуска для поездок в личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности (в магазин, на дачу, на вокзал и так далее) представляют собой отдельную категорию. Такие пропуска выдаются на один день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить этот пропуск можно будет два раза в неделю.