Глава ДУМ РФ призвал мусульман соблюдать меры карантина

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин призвал мусульман соблюдать введенные для борьбы с пандемией меры предосторожности. Он также выразил соболезнования в связи со смертью муфтия Ингушетии Абдуррахмана Мартазанова, госпитализированного с подозрением на коронавирус. Текст соболезнования опубликован в субботу на сайте ДУМ РФ.

"Моля Всевышнего Аллаха принять завершившую земной путь душу, мы вновь обращаемся к мусульманам, ко всем людям: проявите разум. Соблюдайте все предписания, все меры предосторожности и правила карантина, способствующие сохранению дара Создателя - сохранению нашей земной жизни; достойно принимайте трудности, извлекайте уроки. Мы уповаем на милость Всевышнего Творца", - приводит слова Гайнутдина сайте ДУМ РФ.

Он выразил соболезнования от имени СМР и ДУМ РФ в связи со смертью Мартазанова, "который до избрания на ответственный пост муфтия, преданно служил благословенной религии ислам в качестве духовного кадия (судьи-чиновника в исламе - ТАСС)".

Муфтий Ингушетии Абдуррахман Мартазанов, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, умер в субботу в Назрановской городской больнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. По информации сайта ДУМ РФ, Абдурахман Мартазанов был избран главой Духовного центра мусульман Ингушетии 17 июля 2019 года, сменив на посту муфтия республики Ису Хамхоева.