{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Глава ДУМ РФ призвал мусульман соблюдать меры карантина

Он также выразил соболезнования в связи со смертью муфтия Ингушетии Абдуррахмана Мартазанова

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин призвал мусульман соблюдать введенные для борьбы с пандемией меры предосторожности. Он также выразил соболезнования в связи со смертью муфтия Ингушетии Абдуррахмана Мартазанова, госпитализированного с подозрением на коронавирус. Текст соболезнования опубликован в субботу на сайте ДУМ РФ.

"Моля Всевышнего Аллаха принять завершившую земной путь душу, мы вновь обращаемся к мусульманам, ко всем людям: проявите разум. Соблюдайте все предписания, все меры предосторожности и правила карантина, способствующие сохранению дара Создателя - сохранению нашей земной жизни; достойно принимайте трудности, извлекайте уроки. Мы уповаем на милость Всевышнего Творца", - приводит слова Гайнутдина сайте ДУМ РФ.

Он выразил соболезнования от имени СМР и ДУМ РФ в связи со смертью Мартазанова, "который до избрания на ответственный пост муфтия, преданно служил благословенной религии ислам в качестве духовного кадия (судьи-чиновника в исламе - ТАСС)".

Муфтий Ингушетии Абдуррахман Мартазанов, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, умер в субботу в Назрановской городской больнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. По информации сайта ДУМ РФ, Абдурахман Мартазанов был избран главой Духовного центра мусульман Ингушетии 17 июля 2019 года, сменив на посту муфтия республики Ису Хамхоева.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Кадыров заявил о планах привлекать нарушителей карантина к полевым работам
Глава Чечни сообщил, что такая мера станет альтернативой штрафам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС