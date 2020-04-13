В ОНК заявили, что колония в Ангарске характеризуется положительно

ИРКУТСК, 13 апреля. /ТАСС/. Исправительная колония №15 в Иркутской области, где в результате бунта осужденных произошел крупный пожар, всегда характеризовалась положительно и отличалась минимальным количеством жалоб со стороны заключенных. Об этом в понедельник сообщил ТАСС член региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Иванов.

"Колония достаточно сильная. Там хороший коллектив, ее руководитель на своей должности находится много лет, знает, как организовать производство. Там было три лесопильных цеха, цех пенопласта, цех изготовления мобильных вагончиков для вахтовиков, строителей, было свое хозяйство, колония производила молоко. Учреждение имело много заказов. Да, были там конфликты, потому что речь идет о людях, неоднократно судимых, но по руководящему составу она была более стабильная, чем другие колонии", - сказал Иванов.

Он также рассказал, что от осужденных, отбывающих наказание в ИК-15, жалобы в ОНК поступали редко и преимущественно касались недостаточного медицинского обслуживания. В ближайшее время члены ОНК намерены встреться с заключенными из ИК-15.

ИК-15 - колония строгого режима. Она была создана в 1952 году. Осужденные занимаются производством зданий модульного типа, а также мебели и хозяйственного инвентаря.