По факту продажи цифровых пропусков в Москве будут возбуждать уголовные дела

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудят уголовные дела по факту продажи цифровых пропусков на передвижение по Москве. Об этом сообщил в понедельник глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Есть такие попытки [продажи пропусков], с ними уже работают правоохранители. Я думаю, что в ближайшее время там будут уголовные дела", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Лысенко напомнил, что цифровые пропуска оформляются только через официальные каналы правительства Москвы. "И все абсолютно бесплатные", - подчеркнул он.

Лысенко также сообщил, что цифровые пропуска будут блокироваться в случае нарушения правил их использования, а к нарушителю будут применены меры административного воздействия. "Пропуск будет заблокирован и, соответственно, к нему (к нарушителю - прим. ТАСС) будут применены соответствующие меры административного действия в соответствии с указом [мэра] и КоАПом городским", - сказал Лысенко.

После 15 апреля получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца. Цифровые пропуска не требуются детям до 14 лет.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.