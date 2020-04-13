{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

По факту продажи цифровых пропусков в Москве будут возбуждать уголовные дела

Помимо этого, пропуска будут блокировать в случае нарушения правил их использования
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудят уголовные дела по факту продажи цифровых пропусков на передвижение по Москве. Об этом сообщил в понедельник глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

На эту тему
Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Есть такие попытки [продажи пропусков], с ними уже работают правоохранители. Я думаю, что в ближайшее время там будут уголовные дела", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Лысенко напомнил, что цифровые пропуска оформляются только через официальные каналы правительства Москвы. "И все абсолютно бесплатные", - подчеркнул он.

Лысенко также сообщил, что цифровые пропуска будут блокироваться в случае нарушения правил их использования, а к нарушителю будут применены меры административного воздействия. "Пропуск будет заблокирован и, соответственно, к нему (к нарушителю - прим. ТАСС) будут применены соответствующие меры административного действия в соответствии с указом [мэра] и КоАПом городским", - сказал Лысенко.

После 15 апреля получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца. Цифровые пропуска не требуются детям до 14 лет.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
МЧС направило в Мурманскую область врачей и госпиталь для борьбы с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС