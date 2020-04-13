Курьеры Delivery Club и "Яндекс.Еды" начали получать цифровые пропуска для работы в Москве

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Курьеры крупнейших сервисов доставки еды - компаний Delivery Club и "Яндекс.Еда" - начали получать цифровые пропуска для работы в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах компаний.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Курьеры Delivery Club начали получать электронные пропуска для передвижения по Москве. В течение понедельника - вторника их получат все курьеры, которые будут участвовать в работе сервиса в период действия пропускной системы. Подготовку пропусков курирует операционный департамент Delivery Club и представители логистических компаний, с которыми сотрудничает сервис", - сказали в пресс-службе Delivery Club.

Отмечается, что курьерам сервиса нужно будет только проверить наличие письма с кодом в электронной почте. "С сегодняшнего дня сервис также перевел в усиленный режим службу поддержки курьеров, сотрудники которой будут помогать курьерам решать все возникающие вопросы. 15 апреля сервис продолжит работать в Москве в обычном режиме, без каких-либо изменений для пользователей доставки", - пояснили в Delivery Club.

В пресс-службе фудтех направления "Яндекс.Такси" (в него входят "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка") сообщили ТАСС, что всех задействованных в передвижениях по Москве сотрудников обеспечат необходимыми пропусками. "До 15 апреля всех курьеров и кладовщиков, которые сотрудничают с сервисами "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка", обеспечат необходимыми пропусками. Сервисы продолжат работать в обычном режиме", - сказали в компании.

Мэр столицы Сергей Собянин 11 апреля подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать оформление цифровых пропусков можно с 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля 2020 года, их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.