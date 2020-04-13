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Пандемия коронавируса нового типа

Источник: система пропусков в Москве не коснется иностранных дипломатов

Собеседник агентства отметил, что передвижение дипломатов регулируется в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, так что "иностранные дипломаты и их автомобили смогут перемещаться без пропусков"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Вводимая в Москве система пропусков в рамках мер по борьбе с коронавирусом не коснется иностранных дипломатов и автомобилей посольств. Об этом ТАСС рассказали в понедельник источники в ряде диппредставительств иностранных государств в РФ.

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"Дипломатический персонал в своей работе ориентируется на законы и требования страны пребывания, поэтому за официальными сведениями следует обращаться к российским властям, - указал дипломат одного из посольств. - Однако, согласно переданной нам информации, зарубежных дипломатов и автомобилей посольств это требование не коснется".

Сотрудник другого посольства отметил, что передвижение дипломатов регулируется в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, так что "иностранные дипломаты и их автомобили смогут перемещаться без пропусков". "Мы ожидаем, что введение пропусков не скажется на нашей работе", - добавил он.

Что касается сотрудников диппредставительств из числа россиян, то они смогут оформить пропуск в случае необходимости работы не из дома.

Пропуска в Москве и Подмосковье вводятся в связи с распространением коронавируса. Они начнут действовать с 15 апреля.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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