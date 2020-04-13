Ивановские власти обязали всех въезжающих в регион граждан уходить на карантин

ТАСС, 13 апреля. Граждане, въезжающие в Ивановскую область из других регионов, обязаны уйти на двухнедельный карантин, чтобы не подвергать опасности заражения коронавирусом других жителей. Соответствующее решение принято в связи с усугублением эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в понедельник журналистам глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.

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"Все граждане, приезжающие в Ивановскую область из других регионов, должны самоизолироваться на 14 дней. Для этого им будут выданы больничные листы. Делается это для вашей безопасности и жителей региона", - сказал Фокин, уточнив, что исключение составят лица, которые вынуждены перемещаться между регионами в силу своих должностных обязанностей.

По словам Фокина, эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается каждый день, увеличивается число тяжелых больных. При этом граждане демонстрируют низкую дисциплину в вопросе самоизоляции. Несмотря на это, регион пока не планирует вводить спецпропуска для передвижения на личных автомобилях и общественном транспорте. "Мы считаем, что мер, которые есть сегодня, пока достаточно", - сказал глава облздрава.

В Ивановской области зафиксировано 86 случаев заражения коронавирусом. В России зарегистрировано 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.