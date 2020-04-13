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Пандемия коронавируса нового типа

Мэр Нью-Йорка сообщил о снижении случаев заражения коронавирусом за сутки

Билл де Блазио отметил, что число госпитализированных с диагнозом "заражение коронавирусом" сократилось за период с 10 по 11 апреля с 463 до 383

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Число пациентов, принятых в больницы Нью-Йорка с заражением коронавирусом, начало снижаться в последние дни. Об этом сообщил в понедельник мэр города Билл де Блазио, выступая с заявлением по нью-йоркскому телеканалу NY1.

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"Число лиц, принятых в больницы с диагнозом "заражение коронавирусом", сократилось за период с 10 по 11 апреля с 463 до 383", - отметил он. "Это действительно значительное снижение", - подчеркнул мэр.

Кроме того, по его словам, число лиц, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, за тот же период снизилось с 857 до 835. "Это позитивная динамика", - добавил мэр. Он призвал жителей мегаполиса по-прежнему соблюдать меры по предотвращению распространения коронавируса. "Коронавирус глубоко проник в наш город, - заявил мэр, - и мы должны действовать совместно для того, чтобы победить его".

Меры по борьбе с распространением коронавируса введены в Нью-Йорке распоряжением мэра 12 марта. Закрыты школы, театры, музеи и концертные залы, крупные торговые центры, за исключением продовольственных магазинов, аптек и части отделений банков, где часы работы резко сокращены. Власти призывают горожан не выходить на улицу без острой необходимости, а при появлении в общественных местах закрывать нос и рот марлевой маской или шарфом.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 557,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 22 тыс. человек, в том числе по крайней мере 6,8 тыс. в Нью-Йорке.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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