Россияне помещены в карантин на юге Китая из-за контактов с заразившимися коронавирусом

ПЕКИН, 14 апреля. /ТАСС/. Более 10 граждан России помещены в карантин в провинции Гуандун на юге Китая из-за контактов с заразившимися новым коронавирусом. Об этом ТАСС по телефону во вторник рассказал консул генерального консульства РФ в городе Гуанчжоу Александр Капишников.

"С 8 апреля появились сообщения о требовании китайских компетентных органов ко всем проживающим в компаундах (жилых комплексах Гуанчжоу, являющегося административным центром провинции Гуандун - прим. ТАСС), где были выявлены новые зараженные коронавирусом, пройти дополнительное медицинское обследование и карантин, - отметил он. - Среди тех, кто попал под данное требование, были и российские граждане". По словам дипломата, на контроле генконсульства "четыре человека, которые обратились в дипмиссию самостоятельно", а также "еще около 10 человек, о которых стало известно дипломатам".

Как проинформировал консул, россияне, как и другие иностранцы, попали под углубленное медицинское обследование в рамках противоэпидемических мер, принятых в последнее время в отношении граждан африканских государств. Всех, кто проживал в общих с ними компаундах, контактировал с ними, обязали сдать тест на коронавирус и пройти 14-дневный карантин.

Большинство граждан РФ, подчеркнул Капишников, находятся в карантине по месту своего проживания. Тех, кто проживал совместно с африканскими гражданами, направляют в специализированные гостиницы. Всех наблюдаемых тестируют на коронавирус. "Отмечаем, что после получения отрицательного результата наших граждан начинают раньше 14-дневного срока освобождать от карантина", - уточнил дипломат.

"После активной работы генерального консульства России с канцелярией по иностранным делам провинции Гуандун также удалось решить проблему заселения российских граждан в гостиницы Гуанчжоу", - сообщил он. Отказы администраций городских отелей заселять иностранцев появились несколько дней назад на фоне роста числа завозных случаев коронавируса в Гуанчжоу.