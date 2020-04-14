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Пандемия коронавируса нового типа

Россияне помещены в карантин на юге Китая из-за контактов с заразившимися коронавирусом

Власти КНР могут ужесточать противоэпидемические меры, предупредил консул генерального консульства РФ в городе Гуанчжоу Александр Капишников

ПЕКИН, 14 апреля. /ТАСС/. Более 10 граждан России помещены в карантин в провинции Гуандун на юге Китая из-за контактов с заразившимися новым коронавирусом. Об этом ТАСС по телефону во вторник рассказал консул генерального консульства РФ в городе Гуанчжоу Александр Капишников.

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"С 8 апреля появились сообщения о требовании китайских компетентных органов ко всем проживающим в компаундах (жилых комплексах Гуанчжоу, являющегося административным центром провинции Гуандун - прим. ТАСС), где были выявлены новые зараженные коронавирусом, пройти дополнительное медицинское обследование и карантин, - отметил он. - Среди тех, кто попал под данное требование, были и российские граждане". По словам дипломата, на контроле генконсульства "четыре человека, которые обратились в дипмиссию самостоятельно", а также "еще около 10 человек, о которых стало известно дипломатам".

Как проинформировал консул, россияне, как и другие иностранцы, попали под углубленное медицинское обследование в рамках противоэпидемических мер, принятых в последнее время в отношении граждан африканских государств. Всех, кто проживал в общих с ними компаундах, контактировал с ними, обязали сдать тест на коронавирус и пройти 14-дневный карантин.

Большинство граждан РФ, подчеркнул Капишников, находятся в карантине по месту своего проживания. Тех, кто проживал совместно с африканскими гражданами, направляют в специализированные гостиницы. Всех наблюдаемых тестируют на коронавирус. "Отмечаем, что после получения отрицательного результата наших граждан начинают раньше 14-дневного срока освобождать от карантина", - уточнил дипломат.

"После активной работы генерального консульства России с канцелярией по иностранным делам провинции Гуандун также удалось решить проблему заселения российских граждан в гостиницы Гуанчжоу", - сообщил он. Отказы администраций городских отелей заселять иностранцев появились несколько дней назад на фоне роста числа завозных случаев коронавируса в Гуанчжоу.

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"Мы предупреждаем россиян, что борьба с эпидемией на юге Китая еще не закончена, а потому власти могут ужесточать противоэпидемические меры. Мы советуем гражданам России строго выполнять рекомендации и предписания китайских властей", - резюмировал консул.

Ситуация в Гуанчжоу

Провинция Гуандун является крупнейшим промышленным центром Китая, размер ее ВВП ($1,56 трлн в 2019 году) сопоставим с ВВП России. Население Гуандуна - 113 млн человек, а в консульском округе генконсульства РФ в Гуанчжоу проживает одна из крупнейших в КНР российских диаспор.

По официальным данным, в настоящее время в Гуанчжоу находятся более 3 тыс. африканцев. Как указал Капишников, все они проходят медицинский контроль, тест на коронавирус и 14-дневный карантин. В городе, по словам дипломата, в данный момент проживают порядка 1,4 тыс. граждан РФ.

Как стало известно ТАСС, группа послов африканских стран в Пекине направила китайским властям протест против "насильственного тестирования, карантина и другого негуманного обращения" с соотечественниками в провинции Гуандун.

В конце марта власти этой провинции ужесточили меры в отношении прибывающих из-за рубежа. Пассажиры в обязательном порядке должны пройти 14-дневный карантин и сдать тест на коронавирус.

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РоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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