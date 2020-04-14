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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: нарушающие режим самоизоляции москвичи могут заразить пожилых родственников

По словам психолога Вадима Мямлина, молодые люди относятся к режиму самоизоляции безответственно, поскольку смертность у их возрастной категории меньше
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы продолжают выходить на улицу без особой надобности, несмотря на режим самоизоляции и рост новых случаев заражения коронавирусом в столице, потому что надеются на удачу и "русский авось", считает старший научный сотрудник лаборатории клинической нейрофизиологии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава РФ Вадим Мямлин.

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Ранее компания "Яндекс" запустила индекс оценки уровня самоизоляции жителей городов России по шкале от 0 до 5, где 0 означает, что "на улицах много людей", а 5 - "все сидят по домам". Так, в Москве на протяжении последней недели отмечается снижение этого индекса в то время, как число заразившихся коронавирусом в столице растет.

"Я думаю, что корень проблемы в том, что достаточно много людей, которые рассчитывают на удачу, на авось, на благосклонность судьбы, на Господа Бога, на все, что угодно, кроме того, чтобы взять ответственность на себя и очень серьезно относиться к тому, когда совершенно необходимо выйти на улицу, например за продуктами или в аптеку, а когда без этого можно обойтись. Вот этого желания взять ответственность на себя и еще раз подумать у достаточно большой категории лиц нет. Вот это главная проблема психологическая", - сказал Мямлин ТАСС во вторник.

При этом люди должны осознать, что от риска заразиться не застрахован никто, отметил он. По мнению эксперта, молодые люди относятся к режиму самоизоляции безответственно, поскольку смертность у их возрастной категории меньше, однако они не понимают, что могут нанести вред не только себе, но и здоровью своих более возрастных близких, случайно став разносчиком инфекции.

"Есть, конечно, люди и более старшего возраста, которые просто по своему психическому складу таковы, что они рассчитывают на удачу. Я думаю, что нужно людям просто повторять о том, что все-таки они рискуют не только собой, - своими близкими, которые гораздо более уязвимы, <...> которые могут серьезно пострадать или даже лишиться жизни", - подчеркнул Мямлин.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Большая часть инфицированных приходится на Москву (13 002 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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