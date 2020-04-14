В Центральной России ужесточают режим самоизоляции из-за роста числа зараженных

Регионы вводят пропускной режим, запрещают передвигаться по городу на автомобиле без уважительной причины, а также отменяют поезда до Москвы и обратно

ТАМБОВ, 14 апреля. /ТАСС/. Власти регионов Центрального федерального округа (ЦФО) из-за возросшего числа зараженных новым коронавирусом ужесточают режим самоизоляции. Так, в Липецкой области для граждан вводится пропускной режим для выхода на улицу, в Тамбовской - запрещается передвигаться на автомобиле по городу без уважительной причины и гулять в парках, в Калужской - переводят на самоизоляцию все дома-интернаты для престарелых, а в Воронежской - отменяют скоростные и фирменные поезда в Москву и обратно. Общее число заразившихся в регионах ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) составило 1 128 человек. По данным на 13 апреля, в Брянской области с начала пандемии коронавируса заразились 142 человек, Рязанской - 116, Владимирской - 100, Ивановской - 96, в Тульской - 85, Тамбовской - 83, Тверской - 75, Липецкой - 74, Воронежской - 68, Курской - 58, Смоленской - 55, Калужской - 49, Белгородской и Орловской - по 41, Ярославской - 27, Костромской - 18. Пропускной режим и новые ограничения В Липецкой области, по решению регионального оперативного штаба, вводится пропускной режим: с 16 апреля - в Задонске, с 17 апреля - в Липецке и Ельце. Для выхода из дома жителям этих крупнейших населенных пунктов области, где имеются очаги инфекции, надо будет отправить в Единую диспетчерскую службу смс с указанием паспортных данных, цели и времени выхода.

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Кроме того, со вторника прибывающие в Липецкую, Тамбовскую и Костромскую области из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей обязаны сообщить о своем местонахождении в органы местного самоуправления, после чего самоизолироваться по месту жительства на 14 дней. Исключение составляют граждане, прибывшие в командировку. В Тамбовской области власти запретили жителям прогулки в парках и скверах, а также перемещение по городу в автомобиле без уважительной причины, нарушителям грозит штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. В Калужской области начали переводить на самоизоляцию социальные учреждения региона для престарелых и инвалидов. Как пояснили в регионе, эта мера является превентивной. "Первыми перейдут на двухнедельный карантин три самых больших дома-интерната для престарелых и инвалидов: 15 апреля - Тарусский, с 20 апреля - Калужский, затем - Жиздринский", - сообщил министр труда и социальной защиты Павел Коновалов. Кроме того, в регионе приняли решение приостановить вручение ветеранам юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы". "Главное - уберечь ветеранов и их здоровье", - подчеркнул глава региона Владислав Шапша. С 15-16 апреля в Воронежской и Липецкой областях из-за угрозы распространения инфекции и падения пассажиропотока отменяют скоростные и фирменные поезда в Москву и обратно. Костюмы, защитные экраны и антисептики Российские предприятия наращивают производство средств индивидуальной защиты. В Курской области первая партия защитных костюмов, которые начали отшивать на прошлой неделе, уже поступила в областную инфекционную больницу им. Н. А. Семашко. "Мы заключили договор с Курским областным медицинским центром мобилизационных резервов "Резерв" на пошив 1100 изделий. На данный момент отгрузили почти 400 комбинезонов. Весь контракт выполним в ближайшие 10 дней", - сообщила заместитель директора компании "Бел-Поль", перепрофилировавшейся на время пандемии на пошив защитных костюмов, Татьяна Снычева.

В Смоленской области, по данным пресс-службы администрации региона, четыре предприятия области приступили к выпуску антисептиков - это производитель профессиональной моющей химии "СИПОМ", компания "Аэростар Контракт", завод синтетических продуктов, а также "Северина Групп". Кроме того, как сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Алексей Островский, Смоленский областной медицинский центр уже принял первую партию средств индивидуальной защиты - 386 тыс. одноразовых гигиенических масок и тысячу одноразовых защитных костюмов. В первую очередь их отправят в Вяземский район, где в доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлено 34 случая заражения коронавирусной инфекцией, и клиническую больницу №1, на базе которой развернут инфекционный госпиталь. Помимо этого, направлена заявка федеральному оператору на поставку еще 3,5 млн медицинских масок, а также 900 тыс. респираторов и 900 штук одноразовых очков, чтобы обеспечить смоленских медицинских работников полными защитными костюмами. В Ивановской области инженеры технопарка "Кванториум" разработали и передали в департамент здравоохранения защитные экраны для врачей. Всего на 3D-принтере было напечатано более 400 штук. "Большинство зарубежных разработок защитных экранов в части реализации достаточно дорогие. К примеру, у наших сербских коллег, которые тоже активно развивают это направление, на печать экрана на 3D-принтере уходит 2,5 часа. У нас получилось собрать модель, которая позволяет создать экран всего за две минуты", - рассказал ТАСС директор МАУ ДО ЦТТ " Новация" Алексей Кирьянов. Помощь бизнесу Попутно в регионах продолжается разработка мер поддержки бизнеса. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес на рассмотрение в Тульскую облдуму проект закона, предусматривающий снижение в 2020 году до 1% ставки налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. Также законопроектом планируется установить пониженную ставку налога на имущество организаций в размере 1,1%, если налогоплательщик использует его в качестве гостиницы и других мест, предназначенных для временного проживания. Эти льготы планируется установить в рамках реализации второго пакета мер поддержки субъектов предпринимательства, разработанного правительством Тульской области. Статистика Как сообщили в региональных оперативных штабах и Минздравах, за минувшие сутки наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Тамбовской и Смоленской областях - 35 и 34 соответственно. Почти половина заразившихся в Смоленской области - 15 человек - из Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где ранее у одного из рабочих был выявлен коронавирус. В Тамбовской области в числе зараженных пятеро детей, самому младшему из которых три месяца.

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