Ленинградская область проведет Эстафету вечного огня ко Дню Победы в усеченном формате

"Стройка для нас очень важная - реконструкция Дороги жизни. Это дорога, которая для нас является не только одной из основных артерий во Всеволожском районе, и нагрузка на нее почти такая же, как на кольцевую автодорогу, но это еще и историческая дорога - дорога памяти, и мы хотим основные работы по первому этапу завершить до 9 мая, потому что мы будем на Дороге жизни проводить, правда, в усеченном масштабе, это не будет массовое мероприятие, Эстафету вечного огня, это наше традиционное мероприятие", - сообщил Дрозденко журналистам во вторник во время осмотра работ по ремонту Дороги жизни, по которой пройдет эстафета.

Власти Ленинградской области еще в январе пригласили все города воинской славы и воинской доблести России принять участие в Эстафете вечного огня в память о Великой Победе. Изначально планировался пробег памяти с участием военной ретро и современной техники, представителей городов воинской славы по памятным местам боев и Дороге жизни. Эстафета должна завершиться у мемориального комплекса "Разорванное кольцо". Итоговый формат мероприятия пока не объявлен.

Ремонт Дороги жизни (региональной трассы Санкт-Петербург - Морье) ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Региональная трасса является одним из основных путей сообщения между Всеволожским районом Ленинградской области и Санкт-Петербургом. Интенсивность движения транспорта на ней превышает 20 тыс. машин в сутки.

Дрозденко также поручил провести субботники во всех районах Ленинградской области и начать их приведения в порядок территорий у памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Работы будут организованы с учетом повышенных мер безопасности здоровья. "Их будет отличать от субботников прошлых лет то, что мобильные группы по работе на участках благоустройства будут небольшие - от 10 до 15 человек, но зато их будет побольше", - сказал глава региона.

По данным комитета по культуре Ленинградской области, на территории области расположены порядка 800 объектов культурного наследия, памятников, мемориалов, братских воинских захоронений, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Благоустройство территории и работы по текущему содержанию памятников проводятся администрациями муниципальных образований и силами шефских организаций. В январе 2020 года Дрозденко поручил закрепить крупные мемориальные комплексы на территории региона за предприятиями и организациями, с тем чтобы подготовить их к празднованию 75-летия Победы.